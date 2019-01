Frédéric Depypere gaat door als voorzitter van CD&V Joyce Mesdag

28 januari 2019

17u36 0

Frédéric Depypere (39) volgt zichzelf op als voorzitter van CD&V Wielsbeke, de partij die de absolute meerderheid heeft in Wielsbeke. Depypere is al 6 jaar voorzitter, en start nu met een derde ‘ambtstermijn’ van drie jaar. Hij was de enige kandidaat. “Maar alle 45 leden hebben unaniem voor mij gestemd. Het doet me plezier dat ik zoveel vertrouwen krijg van mijn partijgenoten.” Depypere is sinds januari ook gemeenteraadslid in Wielsbeke. Hij is R&D manager bij chocoladebedrijf Barry Callebaut, bestuurslid van de vzw Ooigemse Feesten, lid van de schoolraad en het oudercomité van vrije basisschool Het Vlinderbos en bestuurslid van de vzw Ooigem Bloeit. “We hebben van de kiezer de kans gekregen om met onze partij het bestuur van Wielsbeke volledig in eigen handen te nemen. Het wordt een hele uitdagende en interessante periode, want we willen uiteraard bewijzen dat de kiezer ons terecht die kans heeft gegeven. Ik heb alvast vertrouwen in onze ploeg, waar heel wat nieuwe en jonge gezichten bij zijn. En ik ben ook blij dat ondervoorzitter Marijn De Vos ook verder wil doen, we vormen een goeie tandem.”

Meer over Frédéric Depypere

Wielsbeke