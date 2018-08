Frans en Liliane zijn 60 jaar getrouwd 02 augustus 2018

Frans Windels (83) en Liliane De Kimpe (79) uit Wielsbeke hebben hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd. Frans en Liliane leerden elkaar kennen in een spinnerij in Kortrijk, waar ze allebei werkten. Liliane bleef later thuis om voor de kinderen te zorgen, terwijl Frans bij Spano in Oostrozebeke ging werken.





Het koppel kreeg 6 kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.





