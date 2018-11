Foronex krijgt boete na dodelijk arbeidsongeval MAN KOMT OM ONDER BULLDOZER ZONDER ACHTERUITKIJKSPIEGEL LIEVEN SAMYN

20 november 2018

02u24 0 Wielsbeke Houtverwerkend bedrijf Foronex uit Wielsbeke is verantwoordelijk voor het dodelijk arbeidsongeval waarbij op 3 maart 2016 Jean-Pierre Vermeire (61) uit Ooigem om het leven kwam. De rechter veroordeelde het bedrijf gisteren tot het betalen van een boete van 18.000 euro. De arbeidsongevallenverzekering moet de nabestaanden vergoeden.

Eigenlijk was Jean-Pierre Vermeire al met pensioen. Maar omdat hij graag werkte, ging hij op 3 maart 2016 na enkele operaties opnieuw aan de slag bij Foronex. Hij had er veertig jaar gewerkt als chauffeur. Precies op die eerste, nieuwe werkdag liep het fout. Op het bedrijfsterrein kwam Jean-Pierre, die te voet rondliep, onder een bulldozer terecht die houtafval van een houtafvalberg naar een breker voerde. Volgens een getuige hurkte Jean-Pierre zich om iets op te rapen, struikelde hij en reed de bulldozer over hem bij het achteruitrijden.





In gebreke

Het overlijden van Jean-Pierre Vermeire kwam hard aan bij zijn echtgenote Betty Vandekerckhove en zijn kinderen Viona en Geoffrey. Betty en Jean-Pierre waren pas vier maanden voordien de trotse grootouders van hun eerste kleinkind Marie-Lou geworden. Maar ook bij Foronex zelf was het overlijden van hun graag geziene collega een flinke domper.





"Het is nog altijd moeilijk om erover te praten", klinkt het daar. Na de dood van Jean-Pierre startte een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Volgens de rechter is daaruit gebleken dat de firma toch op bepaalde punten in gebreke was gebleven en dus verantwoordelijk moet gesteld worden voor het dodelijke arbeidsongeval. "Er zijn niet de nodige maatregelen genomen om de mix van voetgangers en rijdend materiaal op een veilige manier te doen verlopen, de bulldozer miste een buiten- en een achteruitkijkspiegel, het geluidssignaal dat moest aangeven dat de bulldozer achteruitreed deed het niet en de werknemers hadden geen passende opleiding genoten", zo stelt rechter in het vonnis.





Dimona-aangifte

Het dodelijke ongeval bracht nog een andere discussie op gang. Omdat het pas Jean-Pierres eerste werkdag was, was op het moment van het ongeval de verplichte Dimona-aangifte nog niet in orde. Dat is een bericht waarmee de werkgever iedere indienst- of uitdiensttreding van een werknemer aan de RSZ moet aangeven. Genoeg voor de arbeidsongevallenverzekering om in twijfel te trekken of het wel om een arbeidsongeval ging. Met als gevolg dat de nabestaanden 2,5 jaar na het overlijden van Jean-Pierre nog geen schadevergoedingen hebben ontvangen. De rechter schiep gisteren duidelijkheid en oordeelde dat het wel degelijk om een arbeidsongeval ging. Met het vonnis in de hand zal de arbeidsongevallenverzekering nu aangesproken kunnen worden om de nodige schadevergoedingen uit te betalen. Hoeveel dat uiteindelijk zal worden, is nog niet duidelijk.





"Dat is goed nieuws voor de nabestaanden, die door alle discussies al een tijdje in de kou moesten blijven staan", klinkt het bij advocaat Dirk Vermeulen, die weduwe Betty Vandekerckhove bijstond.