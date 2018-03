Fiene schittert in 'Magdalena' 09 maart 2018

Fiene Zasada (17) uit Ooigem schittert dezer dagen in de musical Magdalena van Sam Verhoeven en Wanne Synnave in Antwerpen, naast onder meer An Lauwereins en Dieter Troubleyn.





Magdalena vertelt het schrijnende verhaal van drie meisjes die in de twintigste eeuw in een Iers klooster werden gedumpt. Fiene kreeg met de rol van Emma, een van de drie meisjes over wie de musical gaat, een hoofdrol. "Ik heb na mijn eerste rol in de musical Kadanza ook meegedaan in de musical Muerto, en daar had ik gehoord dat de musical Magdalena eraan zat te komen", zegt Fiene. "De musical is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Wat destijds met die meisjes is gebeurd in de Ierse kloosters, is verschrikkelijk. Het is dan ook een hele zware rol om te spelen, maar ik ben heel dankbaar dat ik deze kans heb gekregen."





Fiene studeert momenteel aan het Lemmensinstituut in Leuven, waar ze op internaat zit. Ook na haar secundair wil ze verder met kunst en theater. "Maar het wordt hard werken om daar binnen te raken", beseft ze nu al. Vrijdag en komende zaterdag zijn de laatste voorstellingen. "Kijkers hoeven geen schrik te hebben dat de musical 'te zwaar' zou zijn, en meisjes krijgen nu en dan flashbacks die voor wat luchtigere intermezzo's zorgen.'





(JME)