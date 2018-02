Ex aangevallen op kerstavond 01 februari 2018

02u42 0

Een 33-jarige man uit Wielsbeke moest zich voor de rechter verantwoorden nadat hij op kerstavond zijn ex in Waregem te lijf ging. Christophe D. gooide haar op de zetel, sloeg haar en probeerde haar te wurgen. Hun dochter kwam tussen en kon erger voorkomen. Het was de derde keer sinds hun scheiding begin 2016 dat het tot een slaande ruzie kwam. Telkens bleek D. alcohol te hebben gedronken. Het openbaar ministerie vorderde een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden en drong aan op begeleiding voor alcohol- en agressieproblemen. De man gaf de slagen toe. "Maar eigenlijk komen we nog goed overeen", klonk het. "Mijn ex geeft toe dat ze soms ook wel eens hysterisch reageert, vooral als ze hoort dat ik een nieuwe vriendin heb", klonk het. D. vroeg er zonder straf vanaf te kunnen komen. Vonnis op 14 februari. (LSI)