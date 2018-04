Eregemeenteraadslid overleden 07 april 2018

In Wielsbeke is eregemeenteraadslid en voormalig CD&V-bestuurslid Johan Derudder overleden. Hij was 18 jaar gemeenteraadslid, van 1989 tot 2006, en daarna zetelde hij nog 6 jaar in de OCMW-raad. In 2013 ontving Derudder de titel van ere-gemeenteraadslid. (JME)