Eindelijk veilige doorgang aan drietrapssluis Joyce Mesdag

29 maart 2019

16u09 0

In Ooigem is de fietstunnel ter hoogte van de Drietrapssluis feestelijk ingehuldigd. Het gaat over een tunnel van 3,30 m breed over een afstand van 150 m, onder de Wielsbeeksestraat, op de rechteroever van het Kanaal Roeselare-Leie. “De doorgang zorgt voor een veilige fietsverbinding langs de Drietrapssluis tussen het jaagpad van het Kanaal Roeselare-Leie en het jaagpad van de Leie”, zegt gedeputeerde voor mobiliteit, Jurgen Vanlerberghe. “Het gaat om een belangrijk knooppunt in het bovenlokaal fietsroutenetwerk, het netwerk van fietsroutes voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of naar het werk. Een meting die een tijdje terug werd uitgevoerd, in 2011, wees uit dat daar dagelijks gemiddeld 2000-2500 fietsers passeren. Vroeger moesten die fietsers de drukke Wielsbeeksestraat oversteken, nu kunnen ze dus op een veiligere manier onder de straat door.”

In 2014 werden al eens aangekondigd dat er een tunnel zou komen ter hoogte van de drietrapssluis, maar die werken werden dan opnieuw geannuleerd. Er was een plan opgemaakt, maar dat bleek uiteindelijk toch niet geschikt te zijn.

De Drietrapssluis heeft een hoge erfgoedwaarde, en daar werd rekening mee gehouden in het project. “Daar waar je bij andere projecten voor een betonnen wand zou kiezen in de tunnel, is hier gekozen voor historisch correcte baksteentjes”, zegt Vanlerberghe. In totaal werd 1,075 miljoen euro geïnvesteerd. 635.000 euro werd betaald door de Vlaamse Waterweg, 440.000 door de Provincie West-Vlaanderen.