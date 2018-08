Einddatum werken aan sluis komt niet in gedrang 17 augustus 2018

De werken aan de sluizen in Ooigem zullen zoals beloofd in oktober klaar zijn, ook al liep de eerste fase wat vertraging op.





Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg en Provincie West-Vlaanderen werken sinds 16 april aan nieuwe en veiligere fietsverbindingen ter hoogte van de drietrapsluis in Ooigem. Ook het kruispunt van de Wielsbeeksestraat en de Vaartstraat en het wegdek van de brug worden heringericht en zo fietsvriendelijker gemaakt. De werken verlopen in twee fases. In de eerste fase werd een doorgang voor fietsers gemaakt onder de brug. Op het kruispunt van de Wielsbeeksestraat en de Vaartstraat werd een extra fietspad aangelegd. Ook de bestaande fiets- en voetpaden werden vernieuwd. Tot slot krijgt het wegdek van de brug een nieuwe asfaltlaag en duidelijke wegmarkeringen.





De afwerking van de eerste fase schuift op naar de eerste helft van september, omdat er tijdens de uitvoering een aantal technische moeilijkheden optraden. De tweede fase, waarbij de nieuwe fietsverbinding onder de brug verder wordt afgewerkt en aangesloten op het jaagpad zodat fietsers niet meer hoeven over te steken via de drukke Wielsbeeksestraat, start aansluitend op de eerste en wordt zoals oorspronkelijk voorzien midden oktober dit jaar afgerond.





(JME)