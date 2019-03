Eerste boeken worden verhuisd naar de nieuwe bib Joyce Mesdag

18 maart 2019

15u43 0 Wielsbeke De eerste boeken zijn verhuisd naar de nieuwe bibliotheek in Wielsbeke, die een stek kreeg in de Sint-Laurentiuskerk. De opening is gepland op 30 maart. “We gaan van een antieke bibliotheek naar een hypermoderne bib”, zegt bibliothecaris Nele Verfaille.

Afgelopen zaterdag was de oude bibliotheek in de Molenstraat een laatste keer open. Sinds vandaag is die dicht, zodat alle boeken en materialen verhuisd kunnen worden naar de nieuwe bibliotheek. In de Sint-Laurentiuskerk werd een extra verdieping gerealiseerd, voor het innovatieve project ‘bib in kerk’. De boekencollectie wordt daar uitgestald, in de kerk. De boekenrekken zijn iets lager, om het ruimtelijk gevoel te behouden.

Naast de kerk werd een gebouw neergepoot voor de andere noodzakelijke ruimtes voor de bib: de inkom en foyer, de kantoren, een leeszaal/vergaderlokaal, een ruimte voor multimedia en sanitair,… “In het doksaal van de kerk komt een apart hoekje voor peuters en kleuters, om ook hen in contact te brengen met boeken”, zegt schepen Daisy Haydon (CD&V). “In de kelder komt het archief van de bib, gemeente en het OCMW, en buiten komt er een leesterras.”

Als er een auteur kwam vertellen, dan moest die langsgaan in de scholen zelf, nu kunnen verschillende scholen tegelijk komen luisteren in onze bib. Nele Verfaille

“Het grootste verschil is de ruimte die we hier hebben”, zegt bibliothecaris Nele Verfaille. “Onze boekencollectie kan hier comfortabel uitgestald worden, en we hebben verschillende plaatsen waar mensen ook kunnen zitten om te lezen, om zaken op te zoeken,… Bibliotheken worden steeds meer plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en waar activiteiten georganiseerd worden. Dat zal hier nu ook het geval zijn. In het verleden konden we bijvoorbeeld nooit activiteiten organiseren in de bib. We moesten altijd uitwijken naar zaal Vogelzang, naar OC Leieland,… omdat er gewoon geen ruimte voor handen was in de bib. Als er een auteur kwam vertellen, dan moest die langsgaan in de scholen zelf, nu kunnen verschillende scholen tegelijk komen luisteren in de bib. Dat is op die manier ook veel leuker, omdat de link met de bib bewaard blijft.”

Vandaag, morgen en overmorgen komt een gespecialiseerde firma helpen met de verhuis van de boekencollectie, en ook de technische dienst steekt een handje toe. “We hadden alle rekken in de oude bib genummerd, net als de nieuwe rekken in de nieuwe bib, zodat de boeken vlotjes hun nieuwe plaats konden vinden. Na deze drie intensieve dagen verhuizen we alle andere spullen. De kantoren verhuizen bijvoorbeeld ook mee, uiteraard.”

De plechtige opening is op 30 maart. “Er is in de namiddag een feestelijke opening gepland, van 13 uur tot 17 uur, met randanimatie en een glaasje voor de bezoekers. De naam zal daar, en pas daar, voorgesteld worden. We kijken er zelf bijzonder hard naar uit. “We gaan van een antieke bibliotheek naar een hypermoderne bib”, zegt Nele Verfaille. “Onze werking en collectie waren echt wel goed, maar ze kwamen niet tot hun recht in de oude bib, besluit schepen Haydon.