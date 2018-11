Duo overvalt Spar 24 november 2018

Langs de Rijksweg in Wielsbeke is gisteravond even voor sluitingstijd warenhuis Spar overvallen. Twee daders drongen rond 18.30 uur de winkel binnen en bedreigden de aanwezige kassierster. Ze eisten geld uit de kassa en gingen daarna met de buit op de loop. De politie zette nog een zoekactie op maar kon de daders niet meer vatten. De kassierster bleef ongedeerd, maar was wel onder de indruk. Op het ogenblik van de overval waren er naar verluidt geen klanten in de winkel aanwezig. (LSI)