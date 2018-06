Duiker gewond bij werken aan sluis 11 juni 2018

Bij de werken aan de sluis in Ooigem bij Wielsbeke is vrijdagavond rond 22 uur een duiker gewond geraakt. Tijdens het aanbrengen van de schotten om de sluis droog te leggen, liep het fout. "Die schotten worden met een kraan geplaatst, maar die bengelden plots in de richting van de duikers die aan de kant stonden", vertelt woordvoerster Claudia Van Vooren van de Vlaamse Waterweg. "Zij zaten even gekneld tussen een schot en een leuning." Eén duiker werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.





De taak van de duikers is om te controleren dat er geen grote gaten meer zijn na het plaatsen van de schotten. Daarna wordt de sluis leeggepompt.





Aan de sluis worden dringende renovatiewerken uitgevoerd. Die zouden donderdagmorgen afgerond moeten zijn. "We doen er alles aan om tijdig klaar te zijn, maar het kan zijn dat we nu een klein beetje vertraging oplopen." De onderbreking van de scheepvaart heeft er een grote impact op de bedrijven uit de regio die zich bevoorraden via het binnenwater. (WSG/AHK)