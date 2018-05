Dorpsplein (eindelijk) bijna af 05 mei 2018

02u30 0 Wielsbeke De werken in het centrum van Sint-Baafs-Vijve naderen hun ontknoping. Het dorpsplein werd de voorbije twee jaren omgetoverd van een kale asfaltvlakte tot een gezellig centrumplein.

De Leiestraat en Sint-Bavostraat, die het Dorpsplein verbinden met de Rijksweg, werden ook heraangelegd.





"Het Dorpsplein is opnieuw vlot toegankelijk, en ook de Sint-Bavostraat is opnieuw opengesteld", zegt schepen Daisy Haydon (CD&V). "Momenteel wordt nog gewerkt in het laatste deeltje van de Leiestraat. Rond het standbeeld Jules, dat verplaatst werd om de snelheid op het kruispunt van de Rijksweg en de Sint-Bavostraat wat af te remmen, worden de laatste klinkertjes gelegd. De parking vlakbij wordt nog opgeruimd, en aansluitend wordt ook de openbare verlichting afgewerkt. Tegen eind juni moet alles af zijn."





Tussen de parkeerplaatsen op het plein en de groenzone naast de Leieboorden, komt nog een kunstwerk van de Roeselaarse Martine Platteau. "Het gaat om een 50-tal kegels in staal die vlaskapelletjes moeten voorstellen. Er komen blauwe lichtjes in, die de vlasbloemetjes symboliseren. Het kunstwerk is niet alleen esthetisch, het zal er ook voor zorgen dat er niet geparkeerd kan worden op de groenzone."





Veel inwoners halen opgelucht adem nu het einde in zicht is, want het duurde allemaal een 'tikje' langer dan aangekondigd. Bij de start van de werken werd het voorjaar van 2017 nog als einddatum geopperd. Door het faillissement van aannemer Wegrovan vorig jaar liepen de werken meer dan een half jaar vertraging op. Ze werden enkele maanden geleden stilgelegd toen een viertal woningen schade opliepen door de werken. "Die zaak wordt nu door verzekeringen uitgeklaard." (JME)