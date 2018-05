Dochter van Noël Demeulenaere op kartellijst 04 mei 2018

De kartellijst van Open Vld en N-VA in Waregem maakt de eerste namen voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend.





Meest opvallend is het engagement van Sophie Demeulenaere (51). De bestuurster van de Alfa Tapijtfabriek in de Lindestraat op de Bilkhage is de dochter van oud-burgemeester van Wielsbeke Noël Demeulenaere. Ze wil het politieke spel van meerderheid tegen oppositie overstijgen door samen voor een ondernemersvriendelijk klimaat te gaan. Ook Marlies Vandesompele (29), bediende bij netbeheerder Elia, krijgt een nog te bepalen plaats op de kartellijst. Ze maakt van veiligheid een prioriteit. Nog twee debutanten zijn Maxim Laporte (26), kabinetsmedewerker bij federaal minister Sophie Wilmès en voorzitter van Jong Vld in Waregem, en laatstejaarsstudent geschiedenis en politieke wetenschappen aan de UGent Glen De Waele (23). Gemeenteraadslid Geert Deroose (50) en eregemeenteraadslid Guy Van den Eynde (60) krijgen eveneens een plaats op de kartellijst. "Onze stad heeft een frisse start nodig", vindt Open Vld-voorzitter Evy Vandemaele. "Al veel te lang zit CD&V met dezelfde mensen aan de knoppen van de macht. Dat is niet gezond voor Waregem en zijn inwoners. Want de leegstand neemt toe en de mobiliteit zit steeds meer in de knoop." De volledige lijst met alle kandidaten wordt later deze maand bekendgemaakt. (LPS)





