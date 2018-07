Dit weekend opendeurdag bibliotheek INWONERS KRIJGEN RESULTAAT EERSTE FASE 'BIB IN KERK' TE ZIEN JOYCE MESDAG

13 juli 2018

02u33 0 Wielsbeke Inwoners krijgen zondag de kans een kijkje te nemen in de Sint-Laurentiuskerk in Wielsbeke, waar het project 'bib in kerk' stilaan zijn ontknoping nadert. In de kerk is een tussenverdieping gerealiseerd waar de boekencollectie van de nieuwe bib op komt.

De werken in en naast de Sint-Laurentiuskerk in Wielsbeke startten in september vorig jaar. In de kerk werd een tussenverdieping gebouwd, waar de boekenrekken van de bib op uitgestald zullen worden. Naast de kerk komt een bijgebouw, waar het onthaal, het sanitair blok en de leeszaal zullen worden ingericht. Er is ook een kelderverdieping voorzien, en daar zal het archief van de gemeente en het OCMW, dat nu nog op verschillende locaties verspreid zit, verzameld worden.





Met de werken pakt het bestuur twee hete hangijzers ineens aan: Wielsbeke krijgt eindelijk een ruime, moderne bib, én de kerk krijgt de opknapbeurt die stilaan dringend begon te worden. Binnenin de kerk zijn de werken bijna klaar. De tussenverdieping is geïnstalleerd. Als je binnenkomt, heb je aan de rechterkant de opening die naar het bijgebouw leidt. Je vindt er de lift, en de trap naar boven. Deze 'inkomhal' kan afgesloten worden van de rest van de kerk. Vooraan in de kerk heb je aan beide zijden een brandtrap.





Zwart tapijt

De tegels op de benedenverdieping hebben plaats gemaakt voor tapijt - het definitieve tapijt wordt een zwart tapijt - alle glas-in-lood ramen werden gepoetst, de stenen in de muren en de gewelven van de kerk werden grondig gereinigd.





"We mogen heel fier zijn op het resultaat", zegt schepen Rik Buyse (N-VA). "Ik hield mijn hart wat vast, omdat de ruimte onder de tussenverdieping misschien wat beklemmend zou aanvoelen, maar dat is absoluut niet het geval. Het voelt allemaal heel ruim en open aan. De reacties die we tot nu toe kregen, zijn positief. Voor enkele mensen was het een beetje een beangstigende gedachte dat de kerk een nevenbestemming zou krijgen, maar het valt al bij al nog mee om de kerk op deze manier te delen, hoor ik."





Gescheiden

Wie in de kerk staat, zal niet zien dat er zich een bibliotheek bevindt in hetzelfde gebouw. Wie boven op de tussenverdieping staat, zal nog net de glas-in-loodramen kunnen zien vooraan de kerk, maar géén religieuze symbolen. "Het was dan ook de bedoeling om de twee gescheiden te houden. Wie naar de bib gaat, wil zich niet in een kerk wanen, en omgekeerd, heel belangrijk voor mensen die er een ander of geen geloof opna houden."





Zondag kunnen bezoekers het resultaat met hun eigen ogen aanschouwen. Er is een opendeurdag van 11 tot 13 uur, inschrijven kan op communicatie@wielsbeke.be. "Vanaf 19 augustus zullen de misvieringen hier opnieuw kunnen plaatsvinden", zegt Buyse. "De werken in het bijgebouw hiernaast gaan verder. Normaal zouden we de bibliotheek tegen volgende zomer in gebruik moeten kunnen nemen."





Er wordt 2,8 miljoen euro, exclusief btw, geïnvesteerd. Het project kreeg 300.000 euro subsidie van Vlaanderen.