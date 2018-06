Dit Chinese pretpark is 'made in Wielsbeke' KCC ENTERTAINMENT DESIGN BOEKT WERELDWIJD SUCCES JOYCE MESDAG

05 juni 2018

02u47 0 Wielsbeke Als Chinezen een gigantisch indoorpretpark willen, doen ze hiervoor een beroep op KCC Entertainment Design uit... Wielsbeke. "Na anderhalf jaar werk zo'n pretpark tot leven zien komen: het blijft fantastisch", zegt CEO Yannick Maes.

Een wereldwijd succesvol bedrijf als KCC Entertainment Design, dat intussen ook kantoren heeft in Dubai, Moskou en Peking, zou je misschien niet meteen meer in Wielsbeke verwachten. "En toch zitten we hier nog altijd goed", zegt Yannick Maes. De CEO van KCC Entertainment Design is zelf afkomstig van Waregem en startte het bedrijf in 2000 in Wielsbeke. "Een bedrijf als dat van ons heeft immers geen toplocatie à la Brussel of Antwerpen nodig. In de regio's waar we actief zijn, zijn we al blij als ze België ongeveer weten liggen op de kaart", zegt Maes.





KCC Entertainment Design heeft al 185 projecten in 35 landen op de teller. 2018 wordt een topjaar. "Deze maand opent onder meer Angry Birds World in Qatar, rond het beroemde spelletje. In Koeweit kijken we uit naar een paradepaardje: een indoorpretpark waarbij het thema dankzij projecties en grote schermen van de ene seconde op de andere kan aangepast worden. Het ene moment waan je je in een sneeuwlandschap, het andere moment in een onderwaterwereld."





Rollercoaster

Over paradepaardjes gesproken: het 'Wanda Nanjing Indoor Theme Park China', met 34.000 vierkante meter meteen een van de grootste indoorpretparken van het Aziatische land. Er werd 70 miljoen euro neergeteld voor de realisatie. "Het pretpark, dat meer dan 22 attracties telt, maakt deel uit van een gloednieuw shoppingcenter", legt Yannick Maes uit. "Afgelopen weekend was de grote opening van dat winkelcentrum. Er kwamen 270.000 mensen op af." De bezoekers van het pretpark mogen zich aan een stevige brok authentieke Chinese cultuur verwachten. "Wat vooral in het oog springt, zijn de twee attracties die bovenop elkaar zijn geïnstalleerd: een tapijt dat uit een weefgetouw komt", zegt Maes.





Personeel op reis

"Onze opdrachtgevers in China vinden het namelijk belangrijk dat de lokale cultuur verweven zit in het ontwerp. En de textielindustrie maakt er een belangrijk deel uit van de geschiedenis in de regio rond Nanjing. Daarnaast springt ook het decor bij de grootste rollercoaster in het oog: de attractie raast door de stellingen binnenin een schip dat zogezegd in opbouw is."





Je zou kunnen denken dat een opening al lang niet meer bijzonder is voor de medewerkers van KCC. "Maar dan ben je verkeerd. Het is nog altijd speciaal om, nadat je anderhalf jaar met een project bezig bent geweest, het tot leven te zien komen. Begin dit jaar zijn we met onze medewerkers naar het Midden-Oosten gereisd om er een aantal van onze projecten te bezoeken. Het is leerrijk om die in het écht te zien, in plaats van alleen maar van achter je pc. Maar uiteraard kunnen we dergelijke reisjes niet om de haverklap inplannen", glimlacht Maes.