Coach Jong Vijve trakteert zijn twee redders op dinertje VHS

01 december 2018

08u38 1 Wielsbeke In het gezellige restaurant 't Kapelhuis in Zulte zat gisteravond een wel heel bijzonder gezelschap te tafelen.

Rik Bettens, de 56-jarige coach van Jong Vijve trok er met plezier zijn portefeuille open voor een diner met twee mensen aan wie hij z'n leven te danken heeft. Begin november, in minuut 47 van de wedstrijd tegen Aalbeke Sport, zeeg Bettens plots ineen op het veld van Jong Vijve. De man ademde niet meer. Eén van zijn spelers, Thomas Malfait (23) uit Deerlijk, kwam onmiddellijk toegesneld. Samen met Dickie Baetens (56) uit Sint-Eloois-Vijve, wiens zoon Lode bij Jong Vijve speelt, startte hij de reanimatie.

Defibrillator

De twee hoefden niet overleggen wat te doen: beiden zijn immers collega's op de spoedafdeling van het OLV van Lourdes-ziekenhuis in Waregem. Met behulp van een defibrillator slaagden ze erin de coach weer bij bewustzijn te krijgen. "Wat ze voor mij gedaan hebben, zal ik nooit vergeten", zegt Bettens die intussen een defibrillator kreeg ingeplant. "In principe zou die me automatisch moeten helpen als ik ooit weer last krijg van hartritmestoornissen. Dit etentje, als bedanking, was het minste wat ik voor hen kon doen." Ook de echtgenotes van de twee redders ontbraken niet op het diner en lieten zich het 'reddersmaal' welgevallen.

(VHS)