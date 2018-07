CD&V maakt 5 extra namen bekend 26 juli 2018

CD&V Wielsbeke heeft vijf extra namen bekendgemaakt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Onderwijzer op rust Carlos Verbrugghe (68) is al 12 jaar voorzitter van de gemeenteraad. Hij is lid van de Heemkundige Kring, Okra, Natuurpunt De Torenvalk, WTC Ooigem en de biljartclub in WZC Ter Lembeek. Advocaat Guido Callewaert (60) was al OCMW-voorzitter en schepen en is momenteel gemeenteraadslid. Hij is lid van het Davidsfonds, Unizo Ooigem en vzw Ooigem Bloeit. Kathleen Devliegere (49) zetelt al jarenlang in de gemeenteraad. Ze werkt bij Barco. In haar vrije tijd is Kathleen actief bij KWB en toneelgroep De Kallegasten. Geert Snoeck (53) zetelt al 18 jaar in de OCMW-raad, waar hij ondervoorzitter is. Hij is ook lid van het comité ouderenzorg, voorzitter van gehandicaptenvereniging De Zonne, bestuurslid bij Mivalti en lid van het Davidsfonds. Gaby Benoit (61) zetelt hij in de OCMW-raad. Hij is één van de drijvende krachten achter toneelvereniging De Kallegasten. Hij is ook medewerker van de Heemkundige Kring en lid van het Davidsfonds. Hij werd recent ook aangesteld als 'ambassadeur voor de Leiestreek'. (JME)