CD&V lanceert laatste namen 28 augustus 2018

CD&V Wielsbeke heeft de laatste kandidaten bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Dat Frédéric Depypere (39) uit Ooigem een van de laatste namen is, komt niet als een verrassing. Hij is naast R&D manager bij Barry Callebaut al zes jaar voorzitter van de lokale CD&V-afdeling. Ook Patricia Kerckhoeve (54) uit Sint-Baafs-Vijve staat op de lijst. Zij is poetsvrouw bij het OCMW en de moeder van voormalig CD&V-gemeenteraadslid Pavèl Verstraete. Danny Vanhoutte (51) uit Wielsbeke werkt als deskundige bij de Vlaamse overheid. Hij is vooral gekend in als bestuurslid bij KSC Wielsbeke. De jongste kandidate op de lijst is Louise Delaere (19) uit de Eekhoutstraat in Ooigem. Zij studeert verpleegkunde en is leidster bij Chiro Kris-Kras. Tijdens de vakanties staat zij af en toe in de speelpleinwerking en doet zij vakantiejob in het OCMW-woonzorgcentrum. (JME)