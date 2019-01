CD&V houdt woord: beslissing die U. en N-VA vorige maand namen alweer ongedaan gemaakt Joyce Mesdag

25 januari 2019

08u15 0

Wat meerderheidspartij CD&V vorige maand had aangekondigd na de laatste gemeenteraad van de vorige legislatuur, heeft het ook gedaan op de eerste echte gemeenteraad van deze legislatuur. Het heeft de gemeentelijke administratieve belasting terug op 75 euro gebracht voor alleenstaanden. N-VA (vorige legislatuur nog in de meerderheid) en oppositiepartij U. hadden in december op de valreep een wisselmeerderheid gevormd om die belasting naar 65 euro te brengen voor alleenstaanden, zeer tegen de zin van CD&V. “Met deze verlaging bereik je niet de juiste mensen”, zei schepen Filiep De Vos (CD&V) daarop, die vanaf nu Financiën in zijn portefeuille heeft. “Een meeroudergezin kan het financieel lastiger hebben dan alleenstaanden. Het voordeeltarief dat nu al van toepassing is, vinden we correcter. Daarom hebben we tegen gestemd.” Op de vraag of de beslissing die U. en N-VA hadden genomen, lang zou standhouden, vulde hij aan: “We hebben tégen gestemd. Dan lijkt het me evident dat we rechtzetten van zodra we dat kunnen.” En inderdaad, gisterenavond was het al zover. Het gemeenteraadsbesluit van 19 december werd ingetrokken, en er werd een nieuw vastgesteld. N-VA gaf nog mee dat het de beslissing van CD&V ‘betreurenswaardig vond’. ‘Het is choquerend zelfs, dat de eerste beleidsstappen die CD&V zet, stappen zijn waar dergelijke logische beslissingen worden teruggeschroefd.’