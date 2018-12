Camera’s met nummerplatenherkenning in Wielsbeke? Redactie

De politiezone Midow denkt na over de plaatsing van ANPR-camera’s, camera’s met nummerplaatherkenning. Dat bleek uit een antwoord van Wielsbeeks burgemeester Jan Stevens (CD&V) op een vraag van raadslid Vincent Herman (N-VA). “Het is een kwestie van tijd vooraleer grenscriminaliteit ook onze gemeente zal bereiken. Via de E17 sta je in een wip in Frankrijk.” Burgemeester Jan Stevens bevestigde dat het een denkpiste is die leeft binnen de politiezone. “Al kan het nog even duren voor die er effectief zijn, op dit moment wordt nog nagedacht over de locaties waar zo’n camera opportuun zou zijn.”