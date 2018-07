Bruno Debrabandere wordt algemeen directeur 02 juli 2018

Bruno Debrabandere, al sinds 2007 gemeentesecretaris in Wielsbeke, is aangeduid als algemeen directeur in Wielsbeke. Vanaf 2019 smelten gemeenten en OCMW's samen, hij wordt dus zowel voor de gemeente als voor het OCMW secretaris. Voormalig OCMW-secretaris Petra Moens krijgt de nieuwe functie directeur Welzijn. (JME)