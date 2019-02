Brug tussen Ooigem en Desselgem wordt vernieuwd: infomarkt op 13 februari Joyce Mesdag

07 februari 2019

De Vlaamse Waterweg organiseert op woensdag 13 februari een infomarkt over de nieuwe brug die er komt tussen Ooigem en Desselgem. De brug die Ooigem (Wielsbeke) en Desselgem (Waregem) verbindt, is momenteel 5,58 meter hoog. Grotere schepen met 3 lagen containers hebben 7 meter vrije doorvaarthoogte nodig om veilig te kunnen doorvaren. De brug tussen Ooigem en Desselgem is dus te laag en moet vernieuwd worden. Daarom wordt er binnenkort een nieuwe auto- en fietsersbrug gebouwd. Op een infomarkt kom je te weten hoe de brug er gaat uitzien, en wat de timing is van het project. De infomarkt loopt van 16 uur tot 20 uur in OC Leieland. Meer info vind je op www.seineschelde.be.