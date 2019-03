Broodautomaat staat er pas tien dagen: vandaal slaat kijkvenster kapot Hans Verbeke

31 maart 2019

08u22 0 Wielsbeke Bakker Wouter Cappelle (33) uit Wielsbeke is boos en ontgoocheld tegelijkertijd. Een onbekende sloeg zondag kort na middernacht met een hamer een gat in het kijkvenster van zijn broodautomaat die nog maar tien dagen in gebruik is. “Wat héb je daar nu in ’s hemelsnaam aan?”, vraagt Wouter zich af. “Hopelijk leiden camerabeelden tot een snelle ontmaskering van de dader.”

“Eén van mijn winkelmeisjes belde me zondagmorgen rond kwart voor één op”, doet Wouter het verhaal. “Ze reed na een avondje uit weer naar huis en passeerde in de Baron van der Bruggenlaan. Daar staat ter hoogte van de fotografiezaak Pixines sinds tien dagen mijn nieuwe broodautomaat. Het meisje was verrast toen ze zag dat het kijkvenster verbrijzeld was en er een gat in stak.” Wouter spoedde zich van z’n bakkerij in de Molenstraat naar de Baron van der Bruggenlaan om de schade op te meten.

Doelbewust?

De automaat kan voorlopig niet meer gebruikt worden. “Eerst moeten alle glasbrokjes weggehaald worden”, zegt Wouter. “De rest van het kijkvenster moet eruit en dan moeten we zien hoe we dat voorlopig oplossen. In elk geval wil ik zo snel mogelijk weer brood aanbieden in de automaat.” De energieke bakker heeft er het raden naar wie verantwoordelijk kan zijn voor het vandalisme. “Is het iemand met een glas te veel op of is dit een doelbewuste actie? Ik weet het niet. In de regio heb ik nu negen broodautomaten staan. Links en rechts was er al eens wat deugnieterij rond maar niet zoals afgelopen nacht. Op de bewakingscamera die in de automaat verwerkt zit, is de dader net niet te zien. Maar gelukkig is dat wel het geval op beelden van andere camera’s in de buurt. Daardoor weten we intussen dat de dader een jonge kerel is die het kijkvenster met een hamer heeft bewerkt”, besluit Wouter.