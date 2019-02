Brood & Banket Lorenzo uit Ingelmunster opent vestiging in Ooigem Joyce Mesdag

08 februari 2019

Lorenzo Paret (36) en Stefanie Heyerick (34), de zaakvoerders van Brood & Banket Lorenzo uit Ingelmunster, openen vandaag in Ooigem een tweede bakkerij. Ze kochten het pand van de voormalige bakkerij ’t Veer, in de Wielsbeeksestraat. “We zijn vijf jaar geleden met onze eerste bakkerij gestart in Ingelmunster, en aangezien dat zo goed ging, begon het te kriebelen om een tweede zaak te openen”, zegt Stefanie. “Toen we zagen dat ’t Veer te koop stond, hebben we niet geaarzeld. De zaak is heel goed gelegen, en er is in Ooigem wel ruimte voor nog een bakker.” De zaak, die ook de naam ‘Brood en Banket Lorenzo’ krijgt, is elke dag open van 6u30 tot 18u, behalve op donderdag en zondag. “We zorgen voor een broodautomaat, en die zal altijd, ook op onze sluitingsdagen en onze vakantiedagen, gevuld zijn met vers brood.”