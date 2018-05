Brandweer uren in de weer met brand in recyclagebedrijf 08 mei 2018

02u33 0

De brandweer was gistermorgen uren in de weer met een zware brand bij het recyclagebedrijf Callens reiniging langs de Breestraat in Wielsbeke. Het vuur ontstond omstreeks 3 uur 's nachts. Recyclagemateriaal dat onder een halfopen hangaar ligt, vatte vuur. Dat zorgde sinds zondagnacht voor een ferme rookontwikkeling. De brandweer moest al het materiaal via een kraanarm in containers te plaatsen om het op die manier gecontroleerd te laten uitbranden. Niemand raakte gewond, aan de gebouwen van het bedrijf is ook geen schade. (AHK)