Brand bij reinigingsbedrijf 02u45 0 Alexander Haezebrouck Door de brand raakten de muren onder het afdak van reinigingsbedrijf Callens beschadigd. Wielsbeke Bij het reinigingsbedrijf Callens langs de Breestraat in Wielsbeke brak gisterenmorgen omstreeks 8.30 uur brand uit.

"Tijdens het sorteren van het afval dat buiten onder een afdak gebeurt, was er plots een ontploffing", vertelt de zaakvoerster.





"Daarna zagen we vlammen en al snel ontstond een grote rookpluim. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Om zeker te zijn dat het vuur nadien niet zou her opflakkeren, werd het afval over het terrein nageblust. Niemand raakte gewond en ook de schade is beperkt. Enkel de muren van het afdak zijn op bepaalde plaatsen zwartgeblakerd.





(AHK)