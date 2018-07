Botsing op kruispunt 10 juli 2018

Op het kruispunt van de Rijksweg en de Heirweg in Wielsbeke is gisterochtend rond half acht een 23-jarige automobiliste uit Wielsbeke lichtgewond geraakt.





Ze reed met haar wagen op de Rijksweg in de richting van Oostrozebeke en botste met het voertuig van een 26-jarige man uit Ingelmunster die vanuit de Heirweg de weg wou dwarsen. (LSI)