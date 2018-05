BMW M3 gestolen 03 mei 2018

02u37 0

Bij autobedrijf Carefully Selected Cars langs de Rijksweg in Wielsbeke is maandagnacht een BMW M3 gestolen.





Op camerabeelden is te zien hoe vier daders met pet en kap de omheining doorknipten en met het voertuig wegreden. De matrode wagen met V8-motor en 420 pk onder de motorkap had een verkoopwaarde van zo'n 38.000 euro. Van de daders is er voorlopig geen spoor. (LSI)