Binnenkort cadeaubonnen te koop via website 03 juli 2018

02u57 0

Het zal binnenkort mogelijk zijn om via de gemeentelijke website een Wielsbeekse cadeaubon te kopen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Rik Buyse (N-VA) op een vraag van gemeenteraadslid Hilde Debomarrez (U.). Zij formuleerde een aantal opmerkingen over de bon, onder meer dat het jammer was dat de geldigheidsdatum dikwijls al voorbij is op het moment dat handelaars met de bon in het gemeentehuis raken. Daarnaast vond ze het ook jammer dat ze dan, op hun enige vrije dag, in de rij moeten staan in het gemeentehuis om de bon in te wisselen. "Er is nog geen enkele bon geweigerd omdat de bon vervallen is op het moment dat de handelaar er mee in het gemeentehuis raakt", zegt Buyse. "En van in de rij wachten is geen sprake, het inwisselen gebeurt niet aan de loketten, maar op een aparte dienst, waar ze snel bediend worden. We zetten ook in op digitalisering, volgende maand komt er een nieuwe website en zal het dus ook mogelijk zijn om daar bonnen te kopen." (JME)