Bib in kerk gaat op 30 maart open, verhuis start vanaf 18 maart Joyce Mesdag

10 februari 2019

De nieuwe bibliotheek in Wielsbeke, die een stek krijg in de Sint-Laurentiuskerk, gaat al op 30 maart open. De oorspronkelijke opening was ergens gepland tegen de zomer van dit jaar, maar de werken zijn goed opgeschoven, en dus kan er normaal vroeger geopend worden. “We zijn daar inderdaad heel blij mee”, zegt schepen Daisy Haydon (CD&V). “Een jeugdauteur die ooit eens te gast was in mijn klas (Haydon is naast schepen ook nog onderwijzers) heeft de bib van Wielsbeke nog de ‘lelijkste bib van Vlaanderen’ genoemd, en ik kon de auteur geen ongelijk geven. Inhoudelijk doet de bib het heel goed. We hebben een mooie, uitgebreide, actuele collectie, maar de bibliotheek op zich, die was toch echt niet meer van deze tijd. Nu we binnenkort naar een uitgebreide, nieuwe bib kunnen verhuizen, kunnen we onze werking nog verder uitbouwen.”

In de kerk werd een extra verdieping gerealiseerd, waarop de boekencollectie wordt uitgestald. Naast de kerk werd een gebouw neergepoot voor de andere noodzakelijke ruimtes voor de bib: de inkom en foyer, de kantoren, een leeszaal/vergaderlokaal, een ruimte voor multimedia en sanitair,… In het doksaal van de kerk komt een apart hoekje voor peuters en kleuters, om ook hen in contact te brengen met boeken. In de kelder komt het archief van de bib, gemeente en het OCMW, en buiten komt er een leesterras.

“Op dit moment zijn ze nog bezig met de laatste afwerking. Binnenkort worden de meubels al geleverd. De bib oude bib sluit op 18 maart, zodat er tijd genoeg is om alles te verhuizen en op 30 maart op de nieuwe locatie open te gaan.”