Bewoners vrezen voor verkeershinder door bedrijvenzone Lobeek 16 februari 2018

De ontwikkeling van de kantoor- en dienstenzone Lobeek, die start in de tweede helft van maart, botst op verzet van de buurtbewoners uit de Lobeekstraat. Zij vrezen voor extra verkeershinder en zijn een petitie gestart. De zone ligt op een terrein van ruim 7 hectare en wordt ingesloten door de Expresweg, de Lobeekstraat en de Albrecht Rodenbachlaan. "Het is sowieso al te druk in onze straat", zegt Kris Vandecasteele. "Volgens de plannen zou deze zone ook nog eens ontsloten worden via onze straat. Het probleem zou dus alleen maar groter worden. Intussen hebben 65 gezinnen de petitie getekend. We willen graag dat het bestaande probleem aangepakt wordt, maar ook dat het verkeer van en naar de toekomstige zone langs een andere kant wordt weggeleid." Volgens oppositieraadslid Jan De Potter (U.) is de stijgende mobiliteitsdruk in de straat het gevolg van de knip in de Molenstraat, iets wat hij in de gemeenteraad al meermaals een slecht idee noemde. "En inderdaad, met de komst van die ambachtelijke zone zal die druk er alleen maar toenemen." Burgemeester Jan Stevens (CD&V) benadrukt dat er geen zware industrie komt op het terrein. "Het betreft géén KMO-zone ", legt hij uit. "Een uitzendkantoor, een notaris, een advocaat of de R&D-afdeling van een bedrijf zouden er zich wel kunnen vestigen." Stevens kreeg intussen de petitie al overhandigd. "We werken aan een voorstel waarbij we alle partijen tegemoet proberen te komen. Dat zal voorgesteld worden op de infovergadering."





Deze vindt plaats op donderdag 1 maart, om 20 uur in het cultuurcentrum van Wielsbeke. Eind dit jaar moeten de infrastructuurwerken afgerond zijn, begin volgend jaar zouden de eerste eigenaars met de bouw van hun bedrijfsgebouw kunnen beginnen. (JME)