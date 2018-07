Belastingen blijven gelijk 04 juli 2018

De belastingen worden nog niet meteen verlaagd in Wielsbeke, zo blijkt uit een vraag van oppositieraadslid Georges Lambrecht (U.) aan schepen van Financiën Rik Buyse (N-VA). Toen die tevreden de rekening van 2017 voorstelde op de gemeenteraad, opperde Lambrecht dat er misschien een belastingverlaging zou inzitten, als de cijfers toch zo goed waren. De meerderheid verhoogde de belastingen in 2012, en gaf mee die ook te zullen verlagen, mocht dat op een bepaald moment mogelijk zijn. "Maar we lopen heel wat centen mis doordat de Vlaamse overheid haar belofte niet houdt inzake onroerende voorheffing. Dat hadden we niet kunnen voorzien. We bouwen onze schulden af, hebben een exploitatieoverschot... maar voor een belastingverlaging is het nog wat vroeg." (JME)