Bedrijf uit Wielsbeke ontwerpt indoorpretpark in China Joyce Mesdag

04 juni 2018

15u48 0 Wielsbeke KCC Entertainment Design uit Wielsbeke, een bedrijf dat indoorpretparken ontwerpt, heeft een uniek indoorpretpark van 34.000 m² ontworpen in China.

Het themapark maakt deel uit van een gloednieuw shopping center dat opgetrokken werd in Nanjing in China. Het pretpark kreeg de naam Wanda Nanjing Indoor Theme Park China, en het is meteen een van de grootste indoor pretparken in het land. Afgelopen weekend ging het pretpark open voor het grote publiek. “Met een oppervlakte van 34.000m² is dit een erg groot indoor project”, zegt CEO en oprichter Yannick Maes. “Het park, dat meer dan 22 attracties telt, zorgt ervoor dat het winkelcentrum heel wat meer is dan een plaats om te shoppen.” KCC Entertainment Design, dat in 2000 werd opgericht, telt meer dan 50 vaste medewerkers wereldwijd. Het heeft al 185 projecten in 35 verschillende landen gerealiseerd.