Base- en softbalclub Pitbulls viert verjaardag met biertje 29 juni 2018

Base- en softbalclub Pitbulls in Wielsbeke viert komend weekend zijn 30ste verjaardag. Zoals elk jaar organiseert de club ook dit jaar het Krakkentornooi, een tornooi waar iedereen mag aan deelnemen, maar dit jaar wordt het tornooi net iets feestelijker. "We brengen een biertje uit, het Pitcherke, en dat wordt dit weekend voorgesteld", zegt bestuurslid Tijs Vancanneyt. "Het is een lekker en goed uitgebalanceerd blond biertje geworden, zacht van smaak, met een alcoholpercentage van 6,5%. Het leuke is dat het gebrouwen is door iemand van onze club, Fré Durieux. En Louise Gevaert heeft de etiketten ontworpen. Het is dus echt wel óns biertje." De Pitbulls telt een 100-tal leden. De damesploeg softbal speelt in tweede nationale, de mannenploeg basebal in derde. "De voorbije jaren hebben toch al meerdere spelers mogen afvaardigen naar de nationale ploeg." De beginjaren hebben de leden gesleten op een terrein aan het Meurisseplein, sinds 12 jaar heeft de club een veld bij Kraaienhof. "We zijn vragende partij voor een tweede veld, en hopen dat dat er de volgende legislatuur misschien van komt, zodat we verder kunnen groeien." Het Krakkentornooi start zaterdag om 9 uur. Er wordt voor eten, drank en muziek gezorgd. (JME)