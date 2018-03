Baggerboot gezonken aan sluis 12 maart 2018

02u27 0

In de buurt van de sluis op de Leie in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) is gisterochtend een baggerboot gezonken. De boot van een Nederlandse firma lag er aangemeerd. Om een onduidelijke reden liep er water in de boot. Gisterenochtend pas merkte men het zinkende schip op. De brandweer rukte nog uit om hulp te bieden, maar kon niets anders doen dan vaststellen dat de boot al gezonken was. "De boot is volledig verloren", klinkt het bij de beteuterde schipper uit het Nederlandse Axel. "Zo'n twee à drie dagen per week zorgde ik er met die boot voor dat de vaargeul in de buurt van de sluis voldoende diep bleef. Vrijdag was er met de boot nog niets aan de hand. Ik heb het raden naar de oorzaak van het zinken. Mogelijk tikte een andere boot de mijne aan. Als dat het geval is, dan is er na de aanvaring alvast niemand verwittigd." (LSI)