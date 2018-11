Auto van vermiste Waregemnaar (45) na bijna vijf jaar uit de Leie gevist VHS

20 november 2018

20u44 19 Wielsbeke Tijdens een grootschalige routineactie is in de Leie in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) een verhakkelde auto opgevist die toebehoort aan een man uit Waregem die sinds februari 2014 spoorloos verdwenen is.

De 45-jarige Filip Migneau vertrok toen van bij hem thuis naar zijn werk in Kruishoutem maar kwam daar nooit aan. Nadat in de voorbije weken met een sonarboot heel wat waterlopen in West-Vlaanderen werden gecontroleerd op de aanwezigheid van autowrakken, kwamen de Cel Vermiste Personen en de Civiele Bescherming vandaag de Kortrijkse regio met de bedoeling om vier wrakken op het droge te halen.

In Lauwe werd deze voormiddag een Peugeot uit het water gevist. De wagen bleek vier jaar geleden gestolen en was nog redelijk intact. Dat was niet het geval met een platgedrukte Volkswagen Golf die bij het invallen van de duisternis in Sint-Baafs-Vijve uit de Leie werd gelicht. Via het chassisnummer werd snel duidelijk dat het om het voertuig ging van Filip Migneau. Omdat ter plaatse niet kon uitgemaakt worden of het wrak ook nog menselijke resten verborg, werd het voertuig weggebracht voor verder onderzoek.