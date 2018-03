Auto botst met truck op Expressweg 22 maart 2018

De drukke Expressweg (N382) tussen Oostrozebeke en Waregem is gisteren namiddag een uur lang gedeeltelijk versperd gebleven. Oorzaak was een botsing tussen de Ford Fiesta van een 19-jarige student uit Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) en een trekker met dieplader van industriebouwbedrijf Snoeck uit Zulte. De jongeman reed in de richting van Waregem en kwam tussen de rotondes van de Ooigemstraat en de Ridder de Ghellinckstraat in Wielsbeke om een nog onduidelijke reden met de linkerkant van zijn voertuig tegen de linkerkant van de vrachtwagen, die uit de tegenovergestelde richting kwam, terecht. Wie precies van het rijvak afweek, was onduidelijk. Door de klap tolde de Ford rond zijn as. De jongeman bleef ongedeerd, maar de materiële schade was groot. Zowel de vrachtwagen als de personenwagen moesten getakeld worden. (LSI)