Arbeider Unilin Flooring gewond 31 maart 2018

03u11 0

Bij de laminaat-, parket- en vinylafdeling van Unilin langs de Ooigemstraat in Wielsbeke is gisterenmiddag een arbeider gewond geraakt. De man raakte geklemd in een machine die na een zaagmachine de producten afvoerde. Een ambulance en MUG-team snelden ter plaatse en voerden het slachtoffer naar het ziekenhuis in Waregem. Hij bleef bij bewustzijn en verkeerde niet in levensgevaar. Wellicht komt hij er zelfs zonder breuken van af.





Hoe het arbeidsongeval precies kon gebeuren, moet verder onderzoek aan het licht brengen.





(LSI)