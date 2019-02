Arbeider raakt gewond met kettingzaag in boom Alexander Haezebrouck

19 februari 2019

12u33 0

Langs de Kanaalweg in Ooigem raakte dinsdagvoormiddag een arbeider gewond nadat hij met een kettingzaag aan het werken was in een boom. “We snelden ter plaatse maar toen we arriveerden was de man er al zelf in geslaagd om uit de boom te klauteren”, zegt Hendrik Verdonck van de hulpverleningszone Fluvia. De arbeider raakte niet zwaar gewond, een mug hoefde ook niet ter plaatse te komen.