Annie Vanlerberghe in gemeenteraad 30 juni 2018

Youri Delporte, raadslid voor oppositiepartij U., heeft om privéredenen ontslag genomen als gemeenteraadslid. Hij wordt opgevolgd door Annie Vanlerberghe (70). Vanlerberghe is een voormalig lid van de OCMW-raad. Ze is actief in de cultuurraad, Neos, Markant en de KVLV. (JME)