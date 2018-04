Al 1.089 euro voor repatriëring Abel 06 april 2018

02u42 0 Wielsbeke Er is al 1.089 euro ingezameld voor de repatriëring van Abel Muchenje, de onlangs overleden ex-deelnemer van tv-programma 'Allez Allez Zimbabwe'.

Voor het populaire VTM-programma plukte Roger De Vlaeminck vijf jongens van straat in Zimbabwe om hen in Vlaanderen te leren veldrijden. Muchenje, die amper 33 werd, was een van die vijf kerels.





Zijn familie wil zijn lichaam laten overbrengen naar Zimbabwe, maar dat kost 7.700 euro, en dat bedrag kan de familie niet ophoesten. Sympathisanten, onder wie ex-ploegmaat Jackson Vijarona, zijn met een crowdfunding gestart, en die bracht intussen dus al 1.089 euro op.





"Abel heeft hier geen familie, daarom is het belangrijk dat hij in Zimbabwe begraven kan worden", zegt Jackson. "Elke cent is welkom." Doneren kan via www.gofundme.com/abel039s-body-repatriation-to-zim.





