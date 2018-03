Agristo wast frietjes met Leiewater AARDAPPELPRODUCENT WERKT MET ZUIVERINGSSTATION JOYCE MESDAG

16 maart 2018

03u01 0 Wielsbeke Aardappelproducent Agristo gebruikt voortaan water uit de Leie bij zijn productieproces. Dat is veilig dankzij een gloednieuwe waterzuiveringsinstallatie op de site, die zo'n 200 kubieke meter water per uur zuivert.

Op de site van Agristo realiseerde de Watergroep een waterzuiveringsstation, waar het water uit de Leie intensief gezuiverd wordt tot het volledig geschikt is om bij de productie te kunnen gebruiken. De Watergroep investeerde 4 miljoen euro in het project. Er zal voortaan tot 200 kubieke meter Leiewater per uur opgepompt worden via ondergrondse leidingen. Zo spaart Agristo per jaar 650 olympische zwembaden aan kraantjeswater uit.





Het bedrijf heeft grote hoeveelheden water nodig, niet alleen om aardappelen te wassen, maar ook bij zijn productieprocessen. "Bij het schillen gebruiken we bijvoorbeeld stoom", zegt Agristo-CEO Kristof Wallays. "En om aardappelen te snijden gebruiken we water om de aardappelen door onze messenblokken te stuwen." Vanuit financieel oogpunt lijkt het wat onlogisch om zelf water te zuiveren in plaats van kraanwater te gebruiken. Er moest hiervoor namelijk een ondergrondse verbinding aangelegd worden van meer dan 2 kilometer naar de Leie. "Ach, het water dat uit de kraan komt, is ook niet gratis", legt Kathleen De Schepper van de Watergroep uit. "Bovendien is dat water evenmin gebruiksklaar. Voor het bij het 'stomen' kan gebruikt worden, moet het bijvoorbeeld eerst gedemineraliseerd worden. En als de kostprijs van stadswater min of meer gelijk is, dan kan je toch beter de duurzame kaart trekken? Water zal op termijn schaars worden en aangezien wij er zo veel nodig hebben, wilden we ook op dat vlak nadenken over een duurzame aanpak", zegt Wallays. Helemaal nieuw is het project niet. De Watergroep heeft al gelijkaardige projecten lopen. "Maar wij zijn toch pionier in de regio. We zijn dan ook meer dan bereid om onze kennis en ervaring te delen met andere bedrijven die een gelijkaardig project overwegen."





Ook op andere vlakken probeert Agristo de impact van het bedrijf op de omgeving te beperken.





"Duurzaamheid staat bij ons voorop. Zo hebben we een aantal maatregelen genomen om de geur- en geluidshinder te beperken, omdat we een 'duurzame' band met de buurt willen opbouwen", aldus Wallays. De lucht van de fabriek wordt namelijk in hogere luchtlagen uitgestoten door twee hoge schoorstenen, waardoor de geur meer verspreid wordt en minder geconcentreerd in de lucht belandt.