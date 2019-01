Agentschap Natuur en Bos licht visie Ooigembos toe op infovergadering Joyce Mesdag

23 januari 2019

Het Agentschap Natuur en Bos heeft recent een globale inrichtingsvisie opgesteld voor Ooigembos. Deze visie zal toegelicht worden op een infovergadering op woensdag 30 januari 2019 om 20u in OC Leieland. In december werd er al 1,6 ha nieuw bos aangeplant. Het gaat om bos die bestaat uit inheemse loofbomen zoals zomereik, winterlinde, boskers, haagbeuk, veldesdoorn en zwarte els. Deze bebossing kadert in het project Rivierherstel Leie waarbij het Agentschap Natuur en Bos de opdracht heeft om 500 hectare natuur te realiseren in de Leievallei. Voor meer info kan u steeds terecht bij de dienst Omgeving, 056 67 32 13 of omgeving@wielsbeke.be