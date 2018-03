Aanleg bedrijvenzone Lobeek start maandag 09 maart 2018

02u39 0 Wielsbeke Maandag start de West-Vlaamse Intercommunale WVI met de wegenis- en infrastructuurwerken voor de bedrijven- en dienstenzone Lobeek.

De zone ligt op een terrein van ruim 7 hectare en wordt ingesloten door de Expresweg, de Lobeekstraat en de Albrecht Rodenbachlaan. Er zouden zich een 20-tal bedrijven kunnen vestigen op percelen van 1.000 tot 2.500 vierkante meter.





Burgemeester Jan Stevens (CD&V) benadrukt dat er geen zware industrie komt op het terrein. "Het betreft ook géén KMO-zone", legt hij uit. Buurtbewoners hadden via een petitie hun bezorgdheid geuit over het feit dat de Lobeekstraat nóg drukker zou worden, na de komst van de bedrijven-en dienstenzone. "De zone zal ter hoogte van de Spaanderstraat aansluiten op de Lobeekstraat", zegt Stevens. "Naast de bestaande verkeersremmer in de Lobeekstraat, zal dit kruispunt ook als 'vertragende' factor werken voor het verkeer in de Lobeekstraat. Dat zal het een minder gegeerde sluipweg maken." De werken zullen 1 miljoen euro kosten, en moeten af zijn rond het bouwverlof, komende zomer.





(JME)