A&U zet houtafval om in energie voor Agristo en Unilin Joyce Mesdag

17 januari 2019

18u12 0

Op het perceel naast Unilin in de Breestraat in Wielsbeke wordt een groene energiecentrale gebouwd. Houtafval zal er omgezet worden in warmte en in elektriciteit, en de bedrijven Unilin en Agristo zullen die groene energie gebruiken in hun productieproces. Er wordt 100 miljoen euro geïnvesteerd, de centrale moet begin volgend jaar operationeel zijn.

Het is A&U Energie dat het project realiseert, een bedrijf dat is opgericht door energiebedrijf Aspiravi en parket- en vinylspecialist Unilin. Aspiravi en Unilin hebben al een gelijkaardige centrale gebouwd in Oostrozebeke, waar sinds 2010 groene stroom geproduceerd wordt voor 55.000 gezinnen.

Op het perceel naast Unilin wordt nu dus tweede groene energiecentrale gebouwd, en de eerste bovengrondse constructies zijn een feit. “Niet-recycleerbaar houtafval, dat hoofdzakelijk gerecupereerd wordt in containerparken en bij sloopwerken, zal hier door verbranding omgezet worden in stoom en elektriciteit”, zegt Steven Vandenbulcke. “Die energie zal door zowel Unilin als Agristo gebruikt worden in hun productieproces. Unilin zal de stoom gebruiken om de persplaten op te warmen die gebruikt worden om spaanderplaten te maken. Agristo kan de stoom onder meer gebruiken om aardappelen te schillen en het frietvet op te warmen.”

Die energie tot bij het vlakbijgelegen Unilin te krijgen, lijkt evident. Agristo ligt dan weer iets verder. “We gaan deze zomer een ondergrondse leiding leggen tot aan Agristo”, zegt Vandenbulcke. “Het gaat om een afstand van 2,3km. De leiding wordt grotendeels naast de openbare weg gelegd, wat de hinder zal beperken. Op enkele plaatsen moeten we de weg dwarsen, en dat zal wat vervelender zijn. Zo moeten we de Rijksweg en de Ridder de Ghellinckstraat dwarsen. We plannen die werken in een weekend, telkens tussen zaterdagmorgen en zondagavond, om de hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken. De gemeente is geïnteresseerd om ook van die nieuwe energie te gebruiken voor enkele gemeentelijke gebouwen, maar dat overleg is nog bezig.”

Een leuk detail, er wordt niet alleen een verbinding naar Agristo gelegd, er komt er ook eentje terug richting A&U. “Agristo gebruikt gezuiverd Leiewater bij hun productieproces, we voorzien ook een leiding van dat water tot bij ons. We vangen het regenwater op onze site op om om te zetten in stoom, en dat wordt aangevuld met Leiewater. We gaan dus géén extra water oppompen.”

Er wordt 100 miljoen euro geïnvesteerd. “Een serieus bedrag inderdaad”, zegt Vandenbulcke. “Het milieuvriendelijk luik van dit project speelt mee, maar het is uiteraard ook een economische zet. Fossiele brandstoffen zijn eindig, het is sowieso een goed om toekomstgerichte projecten uit te werken waarbij alternatieve energiebronnen aangesneden worden. Dat is niet alleen een duurzame zet, dat verzekert ook de verankering van deze bedrijven in onze streek in de toekomst.”

De nieuwe site zal 25 mensen tewerkstellen. Meer info over die jobs vind je op https://www.aspiravi.be/nl/over-aspiravi/vacatures/a-u-energie.