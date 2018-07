826.000 euro voor ontwerp zwembad en sporthal 03 juli 2018

Wielsbeke maakt 826.000 euro vrij voor het ontwerp van een nieuw gemeentelijk zwembad en een nieuwe sporthal op domein Hernieuwenburg. Het huidige zwembad is verouderd. Op de plaats van het huidige openluchtbad komt een nieuw indoorinstructiebad. Oppositieraadslid Jan De Potter (U.) vroeg zich af waarom er zoveel wordt vrijgemaakt voor het ontwerp, terwijl het zwembad zelf maar 4 miljoen euro kost. "We laten een ontwerp maken voor zowel het zwembad, de cafetaria als de sporthal", zegt schepen Rik Buyse (N-VA). "De bouw kost 10 miljoen euro, dat maakt die 826.000 euro wel te verantwoorden. We willen een totaalvisie voor de volledige site. Zelfs als de nieuwe sporthal er maar na enkele jaren zal komen. En zolang die sporthal er niet effectief komt, betalen we er de ontwerper ook niet voor." (JME)