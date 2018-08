82 sportievelingen wandelen samen Dodentocht 09 augustus 2018

Zo'n 82 sportievelingen uit de regio rond Wielsbeke en Waregem nemen komende vrijdag deel aan de Dodentocht, ten voordele van een aantal goede doelen. Het zijn de drijvende krachten achter de vzw voor Kinderen, die activiteiten organiseert ten voordele van het wetenschappelijke onderzoek naar mucoviscidose, die ook van dit initiatief trekker zijn.





"Het eerste jaar waren we met 17 stappers", zegt Yves Vanden Bussche van de vzw voor Kinderen. "Het jaar daarop waren we al met 27, vorig jaar met 42 en nu dus met 82. Dat we elk jaar met zoveel méér deelnemers zijn, komt door onze goeie organisatie. We zorgen bijvoorbeeld voor onze eigen bevoorrading, en een team op de weg dat onze bagage voor ons meeneemt. We maken er ook altijd een leuke dag van." Vorig jaar zamelden de 42 deelnemers samen 18.000 euro in. "Hoeveel we dit jaar inzamelen, dat zeggen we pas aan de start van de Dodentocht, omdat dat als extra motivatie telt voor alle deelnemers. Onze opbrengst gaat dit jaar opnieuw grotendeels naar onze eigen vzw voor Kinderen, maar we hebben ook een aantal andere goeie doelen naar voor geschoven: de kinderafdeling van het ziekenhuis in Waregem en UZ Gent, Ter Engelen, een dienstencentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking, en de organisatie To Walk Again. (JME)