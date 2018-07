750 mensen plonsen 's nachts in zwembad Wielsbeke 27 juli 2018

Zo'n 750 mensen namen gisteren een frisse duik in het openluchtbad van Wielsbeke. Voor de derde keer deze zomer, en voor de tweede keer deze week, werd er een editie Nightswimming georganiseerd. Het succes was gisteren zo groot dat de toegang even moest afgesloten worden in afwachting van mensen die vertrokken, om dan nieuwe gasten toe te kunnen laten.





Het zwembad is dan open van 22 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Er is sfeervolle belichting, en een dj komt er plaatjes draaien. "Het is echt wel een topzomer voor ons zwembad", zegt sportfunctionaris Steven Lefebvre. "Het is van 2003 geleden dat we nog op één week tijd twee keer konden nachtzwemmen. Voor ons mag het elk jaar zo'n weer zijn." En de kans is groot dat er volgende week opnieuw 's nachts geplonsd kan worden in het zwembad. "Het moet tropisch warm zijn, én er mag geen kans zijn op onweer. Voor volgende week ziet het er opnieuw goed uit."





(JME)





