36-jarige trucker sterft bij arbeidsongeval op site Unilin VHS

21 januari 2019

20u35 0 Wielsbeke Nick D., een 36-jarige man uit Roeselare, is maandag kort na de middag om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde op de productiesite van Unilin langs de Breestraat in Wielsbeke. Het slachtoffer raakte gekneld tussen zijn deur en de cabine van zijn trekker.

Het drama gebeurde maandagmiddag kort na half één. Nick D., werknemer van het transportbedrijf Geca uit Meulebeke, leverde een lading houtafval bij Unilin. Volgens het arbeidsauditoraat gebeurt dat via een zogenaamd ‘walking floor-system’ in de trailer, een systeem waardoor het afval automatisch in en uit de trailer gaat. Op een gegeven moment was de man bezig met het zeil over de trailer te trekken, toen er ergens een ophoging ontstond. Daardoor kwam de trekker in beweging. Mogelijk was de handrem niet goed opgetrokken, ook dat wordt onderzocht. Het slachtoffer probeerde nog in zijn cabine te geraken. Hij opende snel de deur, maar raakte vrijwel direct gekneld. De man liep daarbij zo’n zware verwondingen op dat hij ter plaatse overleed. Op het bedrijf heerste grote verslagenheid. Dat was ook het geval bij Geca, de werkgever van het slachtoffer. Daar wou men geen commentaar kwijt.