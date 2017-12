"Zou graag dit seizoen nog een match spelen" De warmste verhalen van 2017 | VOETBALLERS JASPER EN BRECHT REDDEN PLOEGMAKKER GLENN NA HARTFALEN HANS VERBEKE

02u28 0 Deleu Glenn Delagrense (rechts) en Valérie Broché zijn Jasper Vanoosthuyse (links) en Brecht Bruneel eeuwig dankbaar. Wielsbeke Glenn Delagrense zal nog wat geduld moeten uitoefenen voor hij weer met zijn makkers van Dosko Kanegem aan een match kan beginnen. Anderhalve maand geleden zakte de 27-jarige middenvelder na een training in elkaar. Ploegmaats Jasper van Oosthuyse (33) en Brecht Bruneel (24) reanimeerden hem tot de hulpdiensten er waren. "Mijn droom is de laatste wedstrijd van het seizoen mee te pikken, als speler", zegt Glenn.

De spelers van Dosko Kanegem hadden op 15 november net een speelse training achter de rug. Niemand geloofde dan ook dat het ernst was toen Glenn Delagrense uit Deinze, de lolbroek van de ploeg, plots in elkaar zakte. "Pas toen hij blauw begon te kleuren, beseften we dat hij geen grap aan het uithalen was", zegt speler Brecht Bruneel (24) uit Sint-Baafs-Vijve. Samen met kapitein Jasper Van Oosthuyse (33) uit Tielt nam hij onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid. Het duo startte de reanimatie en hield vol tot de hulpdiensten konden overnemen. "Wat we allemaal hebben gedaan, weet ik niet. Maar het werkte, zijn hart begon weer te kloppen", zegt Brecht.





Coma

De ploeg bleef aangeslagen achter, terwijl Glenn in coma naar het ziekenhuis werd overgebracht. Net als de familie van Glenn moest zijn vriendin Valérie Broché bang afwachten. "Hij lag op de intensieve afdeling, maar toch mocht ik bij hem blijven, zo lang ik wou", vertelt Valérie. "Dat vond ik vreemd. Achteraf hebben ze me verteld dat het mocht omdat ze vreesden dat Glenn het niet zou halen. Maar hij heeft het tegendeel bewezen."





Woensdagavond was de middenvelder in elkaar gezakt, zaterdag ontwaakte hij al uit zijn coma. "Glenn lag daar alsof hij een banale knieoperatie had ondergaan, zo goed zag hij er uit", reageert Jasper, die nog dezelfde dag op bezoek ging. "Wat een verschil met een paar dagen eerder, toen hij op intensieve elke seconde in de gaten werd gehouden en geweven leek in een web van draden en buisjes."





Defibrillator

Vrij snel achterhaalden de dokters wat de oorzaak was van het hartfalen. "Ik heb vorig jaar gesport met koorts", weet Glenn. "Op hetzelfde moment liep er iets verkeerd in mijn lichaam, waardoor mijn bloedcellen met elkaar in conflict kwamen. Daarvoor moest ik pillen nemen. Ik heb toen een ontsteking aan de linkerkamer van mijn hart opgelopen en dat is dan weer een litteken geworden. En net dat heeft mijn hartfalen veroorzaakt."





Omdat het litteken er nog is, bestaat het risico dat Glenn weer in elkaar zakt. "Daarom hebben de dokters een defibrillator ingeplant", verduidelijkt Glenn, terwijl hij prompt zijn hemd omhoog trekt. Onder de huid onder zijn linkeroksel is een rechthoekig bakje merkbaar. "Als ik weer neer zou gaan, activeert de defibrillator zichzelf. Ik krijg dan automatisch de schok toegediend die me weer bij bewustzijn moet helpen. Gek, toch? Ik noem het mijn levensverzekering. Eigenlijk ben ik nu beter beschermd dan de meeste andere mensen. Al is dit uiteraard geen vrijgeleide. Ik blijf tot de risicogroep behoren."





Hartrevalidatie

Glenn zal er uiteindelijk geen blijvende schade aan overhouden. "Volgens de dokters overleeft amper acht procent van de slachtoffers zo'n hartfalen", weet Valérie. "Van die acht procent redt maar twee procent het zonder blijvende schade. Dan weet je wel hoeveel geluk Glenn heeft gehad." Het leven van Glenn en Valérie gaat ondertussen door. "We zijn een huis aan het verbouwen in Merendree, maar het zwaarste werk was net achter de rug", lacht Glenn. "Gelukkig kunnen we links en rechts op wat hulp rekenen. Ik probeer nu zelf wat lichte werkjes voor mijn rekening te nemen. Op het gemakske en zeker geen uren aan een stuk. Maar ik wil me wel nuttig voelen, da's de aard van het beestje. Ondertussen ben ik al enkele weken gestart met hartrevalidatie: voorzichtig sporten, onder strikte controle en begeleiding om de hartslagzone weer te trainen. Eigenlijk mag ik niet klagen over mijn revalidatie. Die verloopt bijzonder vlot. Dat geeft me vleugels en dat is misschien niet zo verstandig. Gelukkig is Valérie er om me af en toe wat in te tomen."





Etentje

Glenn hoopt in het voorjaar weer voorzichtig te kunnen trainen met zijn ploegmakkers van Dosko Kanegem. "Het zou mooi zijn mocht ik dit seizoen toch nog eens een match kunnen spelen. Maar als het niet lukt, dan is het maar zo. Dan sta ik er weer tegen de start van het volgende seizoen." De middenvelder beseft dat zijn vrienden hem nu altijd in de gaten zullen houden. "Wat gebeurd is, heeft een diepe indruk op hen gemaakt", beseft Delagrense.





Zijn ploegmakker Brecht Bruneel beaamt. "Wij drieën zijn allemaal leraar lichamelijke opvoeding. Daardoor zijn we vertrouwd met EHBO. Het voelt goed dat we Glenn konden redden. Mocht hem een leven gewacht hebben aan de beademingsmachine, dan zou ik bijzonder veel moeite hebben om dat te plaatsen."





De vrienden voor het leven - "zo'n avontuur schept een onverbrekelijke band", zeggen ze - vieren dan toch fijne eindejaarsdagen. Die werden op 15 december - exact een maand na het voorval - al ingezet met een etentje op kosten van Glenn en Valérie. "Dat is wel het minste wat we voor hen konden doen", vindt Glenn. "Veel mensen zijn bezorgd om mij. Soms is het wel lastig om nog maar eens mijn verhaal te vertellen, maar het doet deugd dat zo veel mensen werkelijk om me geven. Zelfs wildvreemden hebben ons gecontacteerd, met gelijkaardige verhalen die minder goed zijn afgelopen. Dan besef je: ik ben door het oog van de naald gekropen en ben daar verdomd dankbaar voor."